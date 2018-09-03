Theresa May: “Brüksel’e teslim olmayacağım”

İngiltere Başbakanı Theresa May, yaklaşan Brexit müzakerelerine dair yaptığı açıklamada Brüksel’e teslim olmayacağını yineledi.

May, Chequers planından, ülke çıkarına olmayacak hiçbir fedakarlıkta bulunmayacağını ifade etti.

The Telegraph gazetesi için konuyla ilgili bir makale kaleme alan lider, önümüzdeki ayların ülkenin geleceğini belirlemek için kritik olacağını belirtti.

Halkın tercihini yerine getirmede net bir misyon üstlendiğini söyleyen May, Brexit ile ilgili ikinci bir referandum talebini ise yine sert bir dille geri çevirdi. May, yeniden sandığa gitmenin demokrasiye apaçık ihanet olacağını yazdı.

Başbakanın referans verdiği Chequers planı, geçtiğimiz temmuz ayında Buckinghamshire’daki başbakanlık konutu Chequers’da, bakanlar kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda hazırlandı.

Birleşik Krallık’ta, 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halkın yüzde 51,9’u Avrupa Birliği ile yolları ayırmadan yana oy kullanmıştı.

Ülke, 20 Mart 2019’da birlikten resmen ayrılmış olacak fakat sonrasında taraflar arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceğine dair pürüzler halen giderilebilmiş değil.

Brüksel, anlaşmaya varmak için tarih olarak kasım ayını işaret ediyor.

Londra hükümeti, AB ile uzlaşı sağlanamaması halinde vatandaşlarını ve firmaları, yaşanacak belirsiz sürece hazırlamak için B planı üzerinde de çalışıyor.