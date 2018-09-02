Milyarlarca dolara satıldı

2009 yılı başında Türkiye pazarına giren ancak macerası 1 sene bile sürmeyen İngiltere merkezli dünyanın yaygın kahve zincirlerinden Costa Coffee satıldı.

32 ülkede 4000 civarında restoranla faaliyet gösteren İngiltere’nin en büyük kahve zinciri için Coca Cola, 3.9 milyar sterlin (5 milyar dolar) ödeyecek. Costa’yı elinden çıkaran Whitbread, markayı 1995 yılında 20 milyon dolara almıştı, böylece 23 yılda yatırdığının 250 katını almış oldu. Coca Cola ise bu hamleyle ilk kez kahve piyasasına girmiş olacak. (HABERTÜRK)