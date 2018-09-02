Kraliçe 18 yaşındayken

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında, henüz 18 yaşındayken çekilmiş fotoğrafının renklendirilmiş hali ilk kez yayınlandı.

1 saat önce
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında, henüz 18 yaşındayken çekilmiş fotoğrafının renklendirilmiş hali ilk kez yayınlandı.

İngiliz sanatçı Richard James Molloy’un renklendirdiği fotoğrafta Elizabeth bir kamyonda askeri üniformayla görülüyor. Kraliçe’nin savaş sırasında orduda kamyon şoförlüğü yaptığı biliniyor. Savaş esnasında araç kullanmayı öğrenen Kraliçe, tamir işlerine de katılıyordu. (HÜRRİYET)

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