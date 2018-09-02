“Kanalizasyonlara atılan izmaritler okyanus yaşamını tehdit ediyor”

İÇERİĞİNDE bulunan kimyasallar ile çevreye birçok toksik atık yayan izmaritlerin sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı.

Britanya’yı Temiz Tutma Organizasyonu tarafından yapılan araştırmada, kanalizasyonlara atılan sigara izmaritlerinin okyanusa karışarak içerisinde bulundurduğu toksik maddelerle okyanus yaşamını tehdit ettiğini ortaya çıkardı.

Sellüloz asetat olarak bilinen sentetik bir kimyasal ile üretilen izmaritlerin doğa da bütünüyle yok olmasının on yıllar aldığı ortaya çıktı. İzmarit üretiminde kullanılan sellüloz asetat isimli maddenin, dünya üzerinde her yıl üretilen 5 buçuk trilyondan fazla sigaranın 4 buçuk trilyonunda kullanıldığı tahmin ediliyor.

Araştırmada, bir litre suyun içerisine atılan bir izmarittin saldığı toksik madde oranının ortalama bir deniz canlısı için çok yüksek olduğu keşfedildi. Bu durumun okyanus yaşamını olumsuz etkilediği uzmanlarca vurgulandı.

Organizasyonun katılımcıları konu ile ilgili olarak, çoğu insanın izmaritlerin, plastik madde içerdiğinin ve bunun yanı sıra kanalizasyon benzeri atık su yollarından denize karışabileceğinin farkında değil.

Selüloz asetattan üretilen sigara izmaritleri, kulak temizleme çubuğu, pipet gibi ürünlerden daha sonra dünya üzerindeki nehirler ve denizlerde en çok bulunan atık madde olma özelliği taşıyor.

Britanya’yı Temiz Tutma organizasyonunun yaptığı araştırmanın verilerine göre, sadece geçtiğimiz ay İngiltere’de 3 milyon 600 bin adet izmaritin kanalizasyon ve diğer atık su kaynaklarına atıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Britanya’yı Temiz Tutma organizasyonu Başkanı Allison Ogden-Newton, ” Sigara içenlerin bu durumun vahşi doğa üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu anladığından emin olmak zorundayız” dedi.