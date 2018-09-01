İskoç adam, boa yılanıyla tecavüzden 14 yıl hapis yedi
İskoçya'da yaşayan 38 yaşındaki John Dickson cinsel istismardan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İskoçya‘da yaşayan 38 yaşındaki John Dickson cinsel istismardan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Seri tecavüzcünün kurbanlarından birine ise tam 5 yıl boyunca bin kere tecavüz ettiği ifade ediliyor. Dickson, Mitch adını verdiği boa yılanı ile tuzağına düşürdüğü kadınlarayıllarca eziyet etti ve şiddete maruz bıraktı.
14 yıl hapis cezası alan Dickson, 2000-2017 yılları arasında 4 kadına defalarca tecavüz etti. 5 / 11Mağdurlardan birinin ifadesi ise tek kelimeyle dinleyeni dehşete düşüren cinsten. Seri tecavüz mağduru kadın, Dickson’ın cinsel saldırılarının uyku esnasında bile devam ettiğini belirterek sapık adamın tecavüzüne tren tuvaletinde bile maruz kaldığını anlattı.
Kadınlarının ifadeleri ve delillerin ardından Dickson 14 yıl hapse çarptırıldı. (HÜRRİYET.COM)