Bakanların gündemi, Kıbrıs sorunu ve İngiltere’nin AB’den çıkışı

41 dakika önce
0 93 Bir dakikadan az

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüştü.

Alithia gazetesi, Rum Haber Ajansı’na dayandırdığı haberinde, AB Dışişleri bakanlarının “Gymnich” olarak geçen Viyana’daki toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen Hristodulidis – Hunt görüşmesinde, Kıbrıs sorununda sürecin yeniden başlaması olanakları ve İngiltere’nin AB’den çıkışı konusunun ayrıntılı olarak ele alındığını belirtti.

Görüşmenin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici olarak görevlendirdiği Jane Holl Lute’un ziyareti öncesinde gerçekleştirilmiş olduğuna dikkat çeken gazete, İngiltere’nin, sürece, istenen her şekilde yardımcı olma niyetini dile getirdiğini aktardı.

Gazete aynı bilgilere göre, İngiltere’nin AB’den çıkışı konusunun da görüşmede uzun şekilde ele alındığını kaydetti.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

36 dakika önce
89

“İrlanda sınırı konusunda garanti olmadan Brexit’te anlaşma olmayacak”

2 saat önce
42

AB: Yaz saati-kış saati uygulamasını kaldıracağız

3 saat önce
58

10 aylık İngiliz bebek öldü

4 saat önce
100

Londra’da Büyükelçilik 30 Ağustos’u kutladı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin