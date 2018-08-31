Prenses Diana yaşasaydı 57 yaşında olacaktı Prens Charles'tan boşandıktan bir yıl sonra 31 Ağustos 1997'de, Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Diana, sevenleri tarafından çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Prenses Diana yaşasaydı bugün 57 yaşında olacaktı. Prens Charles’tan boşandıktan bir yıl sonra 31 Ağustos 1997’de, Paris’te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Diana, sevenleri tarafından çeşitli etkinliklerle anılıyor.

İngilizler, 21 yıl önce bugün Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana’yı anıyor.

İngiliz basını, geçtiğimiz yıllarda Prenses’in gençlik yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıkarmıştı.

Prensesin, gizli albümlerinden derlenen fotoğraflar bir döneme damgasına vuran Lady Diana’nın çocukluk ve ilk gençlik yıllarına ışık tutuyor.

Ayrıca, Galler Prensesi Diana Spencer’ın ölümünün 20. yıl dönümünde oğulları Prens William ve Prens Harry’nin, annelerini anlattığı bir belgesel de gösterime girecek.

Diana Spencer, 1981 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu Prens Charles ile evlenmişti.

Çiftin evliliklerinden Prens William ve Prens Harry dünyaya gelmiş ve 1996 yılında boşanmışlardı.

Prenses Diana, 31 Ağustos 1997 yılında Paris’te trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

36 yaşındayken yaşamını yitiren prensesin ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.