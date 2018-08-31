Costa Coffee, Coca Cola’ya satıldı

Britanya’nın en büyük kahvecisi olan Costa Coffee, yaklaşık 5 milyar dolar karşılığında içecek devi Coca Cola’ya satıldı.

Bir süredir Costa markasını sahibi olduğu Premier Inn otel zincirinden ayırmak isteyen Whitbread Grubu, Coca Cola’dan gelen fiyatın beklentilerinin üzerinde olması nedeniyle satışa onay verdiği belirtiliyor.

Whitbread, Costa Coffee markasını 1995 yılında yaklaşık 20 milyon dolar karşılığında Sergio ve Bruno Costa karşılığında satın almıştı. O dönem sadece 39 mağazası bulunan Costa, aradan geçen 23 yılda 32 ülkede yaklaşık 4000 mekan sayısına ulaştı.

Costa Coffee geçen yıl 1.67 milyar dolarlık satış yaparken, 200 milyon dolar üzerinde de operasyon kârı açıklamıştı. Son faaliyet raporuna göre şirketin aylık 23.5 milyon müşterisi bulunuyor.