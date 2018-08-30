Plastik poşetlerin fiyatı 10 peni’ye yükselecek

Başbakan Theresa May’in yaptığı açıklamaya göre tek kullanımlık plastik poşetlerin fiyatları 5 peni’den 10 peni’ye yükselecek.

2015 yılında başlatılan ücretli poşet uygulaması sayesinde İngiltere’de plastik poşet kullanımı yüzde 86 oranında azaldığı öğrenildi.

Tek kullanımlık poşet fiyatlarındaki değişimin, hükümetin plastik kirliliğini azaltması yönünde bir planının parçası olduğu belirtildi.

Uygulamanın başlamasından itibaren poşetler 5 peni ücret karşılığında isteyen tüketicilere veriliyor. Ücret oldukça düşük olmasına karşın tüketicileri ihtiyacı kadar almaya yönlendiriyor ve gereksiz poşet kullanımını sınırlandırıyor.

Resmi rakamlara göre İngiltere’deki 7 büyük perakende zinciri 2014 yılında 7,6 milyar tek kullanımlık poşet vermiş. Yaklaşık tahminlere göre 2017 – 2018’de bu sayı 1 milyarın biraz üzerine çıktı.

İngiltere Çevre ve Köy işleri Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, 2017 – 2018 döneminde kullanılan poşet sayısının 2016 – 2017 döneminden 289 milyon daha az olduğunu gösteriyor.