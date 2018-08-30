AB: “İngiltere’ye eşi benzeri olmayan bir anlaşma sunduk”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier İngiltere ile birlikten ayrılmasının ardından kuracakları ilişkilerde ortak pazarı zayıflatacak bir düzenlemeye asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Barnier, ortak pazarın zayıflatılmasını kabul etmeyeceklerini söylerken, ‘ortak pazar ortak pazardır, alakart (à la carte) ortak pazar diye bir şey yok’ ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE’YE EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR ANLAŞMA SUNDUK

Barnier, Almanya’nın başkenti Berlin’de bu ülkenin Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la yaptığı görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı açıklamada İngiltere’ye Brexit sonrası ilişkileri için şimdiye kadar başka hiçbir ülkeye sunmadıkları, eşi benzeri olmayan bir işbirliği önerisi sunduklarını, düzenlemenin ekonomik olduğu kadar dış politika ve güvenlik konularında da ortak yaklaşımları öngördüğünü söyledi.

AB Brexit Başmüzakerecisi, “İngiltere bizden kırmızıçizgilerine saygı göstermemizi istedi. Bu konuda özenli davranıyoruz. Karşılığında onlar da bizim varlığımıza saygı duymalı. Bizim (Avrupa Birliği’nin) ne olduğumuzu, kendi içinde bir piyasanın, bir tek pazarın varlığını çok iyi biliyorlar. Çünkü bunu onlarla birlikte kurduk. Ortak pazar, ortak pazardır, alakart ortak pazar diye bir şey yok.” dedi.

Barnier ayrıca Brexit müzakerelerinin geldiği aşama itibariyle şimdiye kadarki en zor ve en hassas sürece girdiklerinin de söyledi.

DOMİNİC RAAB: MÜZAKARELERİN SONLANMASI EKİM’E YETİŞMEYEBİLİR

Öte yandan İngiltere’nin Brexit Bakanı Dominic Raab da İngiltere Parlamentosu’nun üst kanadı Lordlar Kamarası’nın Avrupa Birliği Komitesi’nde milletvekillerine yaptığı konuşmada, ülkesinin AB’den çıkış görüşmelerinin daha önce tamamlanması öngörülen Ekim ayında Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi’nde sona ermesinin mümkün olmayabileceğini söyledi.

İngiliz bakan ayrıca kendi bakış açılarının korunacağı bir anlaşma sağlanacağı konusunda güvenli olduğunu da belirtti.

Dominic Raab ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier Brexit müzakereleri kapsamında 31 Ağustos Cuma günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de baş başa görüşecek.