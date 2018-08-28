Ercan’da eylem: KKTC-İngiltere uçuşları iptal edildi

4 saat önce
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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirdiği ek mesai çalışmama eylemi nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, KKTC-İngiltere arasındaki uçuşlar da durdu.

Eylem nedeniyle 3 binden fazla yolcunun Ercan Havaalanı’ndan uçuşları iptal olurken, yolcular havaalanında mağduriyet yaşadı.

Gerçekleştirilen eylem nedeniyle Pegasus, THY ve Atlasglobal Havayolu şirketlerinin uçuşlarını iptal etmesi sonucunda İngiltere uçuşları da olumsuz etkilendi. KKTC’den İngiltere’ye seyahat etmek isteyenler Ercan Havaalanı’nda mahsur kaldı. Yapılan açıklamaya göre uçuşlar sadece mesai saatleri içinde gerçekleştirileceği için, yolcular ancak mesai saatleri içerisinde yolculuk yapabilecek.

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