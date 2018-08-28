Rum Dışişleri Bakanı ile İngiltere Dışişleri Bakanı’ndan önemli ‘Kıbrıs görüşmesi’

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çok kritik bir döneme girmekte olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, “Super Sport FM’e” açıklamada bulunan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak görevlendirilen geçici özel danışman Jane Holl Lute’un yeni girişimiyle gelişme halindeki temaslara atıfta bulundu.

HRİSTODULİDİS PERŞEMBE GÜNÜ VİYANA’DA İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI’YLA GÖRÜŞECEK

Bu arada gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in önümüzdeki Perşembe günü AB Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantısı çerçevesinde Viyana’da, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüşeceğini de anımsattı.

Görüşmeyi Hunt’un talep ettiğini ve bunun, Hunt’un Dışişleri Bakanlığı’na atanmasından sonra Rum muhatabıyla yapacağı ilk görüşme olacağını kaydeden gazete, Hunt-Hristodulidis görüşmesinin önemli olduğunu, çünkü Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması olasılığını araştırmakta olan Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışman Jane Holl Lute’un Londra ziyaretinin yakın olduğuna işaret etti.

Lute’un Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmesinin 11 Eylül, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmesinin ise 13 Eylül olarak belirlendiğini anımsatan gazete, Lute-Hunt görüşmesinin tarihinin ise henüz belli olmadığını ekledi.

Hunt-Hristodulidis görüşmesinde Kıbrıs sorunu ile İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinin (Brexit) ele alınacağını kaydeden gazete, Hristodulidis’in ilgili soruya yanıtında, ele alınacak konulardan birinin Lute’un Eylülün ilk 15 günü içerisinde Londra’da gerçekleştireceği temaslar olacağını söylediğini de ekledi.

THERESE MAY’IN KIBRIS SORUNU KONULU MEKTUBU RUM BASININDA

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’ın, Milletvekili Theresa Villiers ve diğer milletvekillerine hitaben yazdığı Kıbrıs sorunu konulu mektup bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Haber Alithia’da “Kıbrıs Sorununun Çözümü Mümkün”, Haravgi’de “May Kıbrıs Sorununun Çözümünün Mümkün Olduğunu Söylüyor- Üç Garantör Güç Crans-Montana’da Çözüme Her Zamankinden Daha Yakındı”, Politis’te “ Bir Çözüm Mümkün”, Fileleftheros’ta ise “İngiltere Başbakanı Herkesin Crans-Montana’da Cesaret Gösterdiğini Söyledi” başlıklarıyla yer aldı.