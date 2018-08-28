Londra’da 3 hırsıza 37 yıl hapis cezası

5 ayda yüz bin pound çalan, yedi ayrı işyeri soyan ve soymaya yeltenen 3 kişi toplam 37 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Croydon Crown Mahkemesi’nde 24 Ağustos tarihinde yargılanan 3 zanlı toplamda 37 yıl hapis cezası aldı.

Zanlılardan biri olan 41 yaşındaki erkek Cleon Perry, 2 kez soygun girişiminde bulunmaktan, 5 kez de soygun yapmak suçundan yargılanarak 15 yıl hapse mahkum edildi.

Bir diğer zanlı olan 33 yaşındaki erkek Edmund Brown da 2 kez soygun girişimi ve 5 kez soygun yapmaktan suçlanarak 13 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

42 yaşındaki erkek diğer zanlı Matthew Frazer ise 1 kez soygun girişimi ve 1 kez de soygun yapma suçlarından yargılanarak, suçunu kabul etmesi sonucunda 8 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Polis yetkililerinden David Reed, suçluların yargılanmasıyla ilgili açıklamada bulunarak şunları kaydetti:

“Bu üç erkeğe karşı toplanan deliller kesin olarak belliydi, suçlu olduklarını inkar etmek için hiçbir seçenekleri yoktu. Bu suçlar yüksek düzeyde şiddet içermekteydi ve ilgili kurbanlar için son derece travmatikti. Araştırmamızda bize yardımcı olan tüm işletmelere teşekkür ediyorum; Personelin desteği, suçlulara bir mahkumiyet sağlamamıza yardımcı oldu. Bu mahkumiyet, polis ekibinin gösterdiği profesyonellik, azim ve benzersiz özellikleri vurgulamaktadır. Bu karmaşık ve uzun süren bir soruşturmaydı ki bu da Londra sokaklarından üç tehlikeli suçluyu bir süreliğine uzaklaştırdı.