İngiltere’de cinsel taciz zanlısı 50 yıl sonra tutuklandı

1970’lerde küçük kızlara cinsel tacizde bulunan 72 yaşındaki David Budd 2017’de bir mağdurun kendini ifşa etmesiyle 8 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

72 yaşındaki David Budd 13 Temmuz Cuma günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlu bulanan Budd hapis cezasına çarptırıldı.

1970’lerden beri 4 çocuğa cinsel tacizde bulunan David Budd, Temmuz 2017’de, kurbanlardan birisinin 9 yaşındayken uğradığı cinsel tacizle ilgili polise şikayette bulunması sonucunda yakalanarak yargılandı.

Çocuk İstismarı ve Cinsel Suçlar Komutanlığı (CASO) yetkilileri tarafından yapılan diğer soruşturmalarda, her biri aynı zamanda, Bud tarafından cinsel saldırıya maruz kaldıklarında, yaklaşık dokuz yaşında olan üç kurban daha tespit etti.

Son yıllarda İspanya’da yaşadığı tespit edilen Budd, 21 Aralık 2017’de İngiltere’ye giriş yaptığı sırada Southend Havalimanı’nda tutuklandı. Daha sonra 24 Nisan Salı günü mahkemeye çıkarıldı.

Çocuk İstismarı ve Cinsel Suçlar Komutanlığı yetkililerinden Constable Colleen Ryan yargılanan Budd hakkında şunları kaydetti:

“Budd, Newham’da bir dondurma satıcısıydı ve dondurma satıcılığını kurbanlarına erişebilmek amacıyla yapıyordu. Küçük çocukları, bir dondurma satıcısı olarak konumunu kullanarak avladı. Taciz ettiği çocukların güvenlerini kazanmayı başardı ve daha sonra hiç kimsenin tahammül edemeyeceği kötü muameleye maruz bıraktı. Mağdurları, polisle konuşmak için cesaret bulduklarından ötürü övmek istiyorum. Bunun ne kadar zor olduğu asla küçümsemiyoruz. Orada daha fazla Budd kurbanı var ve onları öne çıkmaya teşvik edeceğim.

Çocuk istismar asla tolere edilmeyecektir. Umarım bu mahkumiyet, insanlara, polisin geçtiği zamanın ne kadar sürdüğü önemli bir soruşturmanın, bu ahlaksız suçların faillerini adalete teslim etmek için her türlü çabayı gösterecek bir soruşturma yürüteceğine dair güçlü bir mesaj gönderir.