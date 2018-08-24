Londra’nın en büyük sokak partisi olan Notting Hill Karnavalı bu hafta gerçekleştirilecek

Londra’da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Notting Hill Karnavalı’nın bu yıl 59’uncusu 26 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

Yaz sezonu sona ererken geleneksel Notting Hill Karnavalı yine her yıl olduğu gibi yaz aylarının son günü gerçekleştirilecek.

Caddede dans eden cennet müziği ve Karayip esintili yemek tezgahlarıyla kaplı kaldırımların mevcut olacağı karnaval Londra’yı yine canlandıracak.

Karnaval, Londra kültürünün bir damgasını oluşturuyor ve bugün Avrupa’daki en büyük sokak partisi olarak tanınıyor. Karnaval her yıl iki milyon ziyaretçiyi çekiyor ve 70’den fazla maskeli baloyu ağırlıyor. Hafta sonunda, Londra’nın ekonomisi karnaval sayesinde 93 milyon pound daha iyi olacak.15 bin kostüm geçit töreninde sahnelenecek.