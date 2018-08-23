Karaya vuran yunusları kurtarmaya çalışmayın Kıyıya vurmuş yunusların görüntülerine içimiz yandığı kadar, onları yüzdürmek için çaba gösteren insanların haberleri de bizi sevindirir.

Kıyıya vurmuş yunusların görüntülerine içimiz yandığı kadar, onları yüzdürmek için çaba gösteren insanların haberleri de bizi sevindirir. Zaten gerçek hayatta böyle bir şeyle karşılaşsak çoğumuzun tepkisi koşup yardım etmeye çalışmak olur.

Yakınlarda Britanya’nın Galler sahillerine yine yunuslar vurunca yine böyle oldu ve çevreden koşan halk yollarını şaşırdıkları inancıyla yunusları yüzdürmeye çalıştı.

Fakat, Britanya’nın hayvan sağlığı ve gönenciyle ilgili ana kuruluşu Kraliyet Hayvanları Koruma Derneği (RSPCA) bir açıklama yayınlayarak “Karaya vuran yunusları lütfen kurtarmaya çalışmayın” çağrısı yaptı ve hayvanların sağlığı açısından bunun yanlış olduğunu bildirdi.

BİLEREK KARAYA VURUYORLAR

RSPCA yunusların çok hasta ya da ölmeye yakın oldukları zaman kendilerini bilerek kıyıya vurduklarını söylüyor, ve kamuoyundan da hemen koşup hayvanları yüzdürmeye çalışmak yerine, kendilerine haber vermelerini istiyor.

Gallerdeki olayda yüzdürülen yunuslardan biri bir kaç gün sonra ölü olarak bulundu. RSPCA “Bize haber verilmiş olsa belki hastalığına müdahale edilebilir ve kurtarılabilirdi” diyor. Bir de yunusların memeli hayvanlar olması nedeniyle, eğer hastalık ya da virüs taşıyorlarsa insanlara bulaştırabilecekleri uyarısında da bulunuyor.

RSPCA yetkililerinden Ellie West yazılı açıklamasında “Batı Galler’de insanları doğa ve hayvan sevgisi ve yardımseverliği bir yandan hepimizin gururu. Ama bir memeli hayvanı yüzdürmeye çalışmanın çok büyük sakıncaları olabilir. İnsanlar elbette bunu iyi niyetle yapıyorlar. Ama genel olarak hayvanlar ve onların gönenci açısından yanlış bir iş yapıyorlar” diyor. (BBCTÜRKÇE)