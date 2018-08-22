15 bin Türk öğrenci İngiltere yolunda

İngiltere merkezli dil programları konusunda çalışmalar yürüten eğitim kurumu ‘English UK’in 2017 verilerine göre ülkeye, İngilizce kursları için en fazla sayıda öğrenci 129 bin 893 ile İtalya’dan geldi.

20 saat önce
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İngiltere merkezli dil programları konusunda çalışmalar yürüten eğitim kurumu ‘English UK’in 2017 verilerine göre ülkeye, İngilizce kursları için en fazla sayıda öğrenci 129 bin 893 ile İtalya’dan geldi.

Bu ülkeyi 44 bin 673 ile Çin ve 44 bin 362 ile İspanya takip etti. Tüm ülkelerde toplam sayı ise 497 bini buldu. 2016’ya göre yüzde 14’lük bir artış yakalandı.

TÜRKİYE 9’NCU SIRADA
Türkiye ise 15 bin 270 öğrenci ile yüzde 3.1’lik paya sahip oldu. Türk öğrenciler İngiltere’de ortalama 6.6 hafta kaldı. Türkiye bu oranla 9’uncu sırada yer aldı. (HÜRRİYET.COM)

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