Londra’da 3 kıza tecavüz eden adama 11 yıl hapis cezası

Londra’da 3 kız çocuğuna cinsel saldırı ve tecavüzde bulunan kişi 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

2012 yılında 13 yaşında kız çocuğuna, 2015 yılında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna ve 2016 yılında 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırı ve tecavüzde bulunan Joel Ampadu’ya 17 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemede 11 yıl hapis cezası verildi.

Çocuk İstismarı ve Cinsel Suçlarla Mücadele Komutanlığı’ndan dedektif Amy Beautridge konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ampadu bu kızları hedef aldı ve daha sonra kendi cinsel tatmini için onları kontrol etmek ve manipüle etmek için korkuyu kullandı, genellikle onları cep telefonuna kaydetti. Bu davadaki üç genç kurban, sadece bu aşağılık suçları bildirmek için değil, aynı zamanda soruşturmayı mahkemeye sunarken ileriye dönük cesaret gösterdi.

Onların eylemleri, tehlikeli ve cinsel yırtıcı hayvanların sokaktan kaldırılmasının ve artık diğer genç kızlara zarar verebilecek bir konumda bulunmamasını sağlamaya yardımcı oldu. İnanıyorum ki bu mahkumiyet, şikâyetçilere bir miktar rahatlama getiriyor ve cinsel şiddete maruz kalan kişiyi, meseleyi Polise bildirmeye ikna edecektir”