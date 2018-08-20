Londra’da 3 kıza tecavüz eden adama 11 yıl hapis cezası

2 gün önce
0 1.075 Bir dakikadan az

Londra’da 3 kız çocuğuna cinsel saldırı ve tecavüzde bulunan kişi 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

2012 yılında 13 yaşında kız çocuğuna, 2015 yılında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna ve 2016 yılında 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırı ve tecavüzde bulunan Joel Ampadu’ya 17 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemede 11 yıl hapis cezası verildi.

Çocuk İstismarı ve Cinsel Suçlarla Mücadele Komutanlığı’ndan dedektif Amy Beautridge konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ampadu bu kızları hedef aldı ve daha sonra kendi cinsel tatmini için onları kontrol etmek ve manipüle etmek için korkuyu kullandı, genellikle onları cep telefonuna kaydetti. Bu davadaki üç genç kurban, sadece bu aşağılık suçları bildirmek için değil, aynı zamanda soruşturmayı mahkemeye sunarken ileriye dönük cesaret gösterdi.

Onların eylemleri, tehlikeli ve cinsel yırtıcı hayvanların sokaktan kaldırılmasının ve artık diğer genç kızlara zarar verebilecek bir konumda bulunmamasını sağlamaya yardımcı oldu. İnanıyorum ki bu mahkumiyet, şikâyetçilere bir miktar rahatlama getiriyor ve cinsel şiddete maruz kalan kişiyi, meseleyi Polise bildirmeye ikna edecektir”

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

13 saat önce
631

Kraliçe Elizabeth II. Dünya Savaşı’nda kamyon şoförüydü

15 saat önce
417

İngiliz Bakanlar, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı

17 saat önce
801

İngiltere’deki güzellik yarışmasını Down sendromlu model kazandı

17 saat önce
577

İngiltere’de yine Brexit referandumu çağrısı…

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin