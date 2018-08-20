Londra’nın Catford bölgesinde cinayet…

2 gün önce
0 550 Bir dakikadan az

Catford’ta 60 yaşlarında bir adam Cumartesi gecesi bıçaklandı. Meydana gelen olayın ardından hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Londra’nın Catford bölgesinde Cumartesi gecesi meydana gelen olayın polise bildirilmesi sonucunda olay yerine giden polis, soruşturma başlattı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 60 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, aldığı bıçak darbeleri sonucunda ciddi şekilde yaralanan adam Güney Londra’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili bilgisi olanların polise ulaşmaları istendi. Polis soruşturması devam ediyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 gün önce
740

Cinayet zanlısı İngiliz, KKTC’de yakalandı

2 gün önce
646

Londra’da Kurban Bayramı Namaz saatleri

2 gün önce
464

Londra’da köpekler için özel kafe açıldı

2 gün önce
1.074

Londra’da 3 kıza tecavüz eden adama 11 yıl hapis cezası

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin