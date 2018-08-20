Londra’nın Catford bölgesinde cinayet…

Catford’ta 60 yaşlarında bir adam Cumartesi gecesi bıçaklandı. Meydana gelen olayın ardından hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Londra’nın Catford bölgesinde Cumartesi gecesi meydana gelen olayın polise bildirilmesi sonucunda olay yerine giden polis, soruşturma başlattı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 60 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, aldığı bıçak darbeleri sonucunda ciddi şekilde yaralanan adam Güney Londra’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili bilgisi olanların polise ulaşmaları istendi. Polis soruşturması devam ediyor.