Westminster saldırganı Khater, iki kez cinayete teşebbüsten yargılandı

Westminster ‘da 14 Ağustos günü Parlamento binası önünde düzenlenen saldırıyla ilgili tutuklanan 29 yaşındaki Sudan asıllı İngiliz vatandaşı Salih Khater bugün mahkemeye çıkarıldı.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Salih Khater cinayete teşebbüs suçundan yargılandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 2 kez cinayete teşebbüs suçu işleyen saldırgan, kamuoyuna cinayet teşebbüsü ve polis memurlarına cinayet teşebbüsü nedeniyle suçlu bulundu.