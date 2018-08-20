Gatwick Havalaanı’nda kaos…

Londra Gatwick Havalaanı’nda yolcu bilgi sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle kaos ortamı oluştu.

Londra’nın en büyük havaalanlarından Gatwick’te yaşanan teknik bir sıkıntı nedeniyle yolcuların uçuşları hakkında bilgiler tahtaya yazılarak duyuruluyor.

Havaalanından yapılan açıklamaya göre teknik arıza giderilinceye kadar bilgi aktarımı personel tarafından tahtaya yazılarak sağlanacak.

Teknik arıza nedeniyle havaalanında büyük bir kaos ortamı oluşurken, uçuşlarda da aksama yaşanacak.