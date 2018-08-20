İngiltere’de bir tarlada bulunan defineyi müze satın alacak

Bronz çağ hazinesi olarak adlandırılan yüzlerce tarihi eser Norfolk’ta bir tarlada çiftçiyle anlaşarak izinli arama yapan bir hazine avcısı tarafından keşfedildi. British Müzesi tarihi eserleri defineci ve çiftçiden satın alacak.

Smallburgh’ta yaşayan define arama ruhsatı bulunan 64 yaşındaki hazine avcısı David Lovett, 2016 yılına dedektörüyle gezindiği tarlada bir kaç parça metal tarihi eşya buldu. Bunun üzerine önce müze yetkillerini arayan ve alanda kazı izni isteyen defineci daha sonra tarla sahibini aradı.

Çiftçiden daha geniş çaplı arama izni isteyen yasal defineci İngiltere’nin en büyük Bronz Çağı hazinesini keşfetmeyi başardı.

Tarihi eserler yaklaşık 30 ile 40 metrekarelik alana yayılmış olarak bulundu.

David Lovett, Norfolk’ta Barton Turf’taki tarlada yüzde 80 saflıkta altından yapılmış bir saç tokasının yanı sıra, keskiler, bıçaklar, mızraklar, mücevher, tencere, bardak ve muhtelif eşyalar içeren Bronz Çağı aletler çıkarttı.

Yaklaşık 3.000 yıllık olduğu tespit edilen tarihi eserler İngiliz Müzesi (British Museum) tarafından incelendi ve satın alınıp, sergilenmesine karar verildi.

David Lovett “Daha önce o alana bir kaç kez gitmiştim ama orada her zaman koyunlar otluyordu. Bu yüzden dedektörle tarama yapma şansım olmamıştı. Bir gün ortalıkta koyunlar yokken tarlada arama yapmayı başarabildim Birkaç küçük parça ve daha sonra da kıvrık bir hançer buldum. 3,000 yıllık olduklarını bilemezdim. Ama tarihi eser olduğu belliydi. Bunun üzerine çiftçiden izin istedim. Anlaşma yaptık. Şimdi müzeden alacağımız parayı, arazi sahibi ile yüzde 50 – yüzde 50 bölüşeceğiz. İlk iki tarihi eseri bulduğunda, Gressenhall müzesi ( (Norfolk kırsal yaşamına adanmış bir müze) yetkililerini aradım ve kazı yapmak istediğimi onlara söyledim”

Elde edilen tarihi buluntulara göre İngiltere’deki topluluklar, MÖ 2500 ile 800 arasında metal, bronz, bakır ve altın ürünleri üretmeyi öğrendiler. Şu anda Avrupa’da Bronz Çağı’na tarihlenen altın eserler pek fazla değil. İngilteredeki toplulukların metalleri panning tekniği kullanılarak ürettikleri sanılıyor.