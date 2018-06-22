“Kıbrıslılar Britanya’da isteniyor” BREXIT sonrası Britanya’da yaşayan Güney Kıbrıs vatandaşlarının ülkedeki haklarının korunması ve bu hakların garanti altına alınabilmesi için yapılması gerekenleri tartışmak amacıyla Britanya hükümeti yetkilileri, pazartesi akşamı Kıbrıs’ın Londra Yüksek Komiserliğinde gerçekleştirilen bir etkinliğe katıldı.

BREXIT sonrası Britanya’da yaşayan Güney Kıbrıs vatandaşlarının ülkedeki haklarının korunması ve bu hakların garanti altına alınabilmesi için yapılması gerekenleri tartışmak amacıyla Britanya hükümeti yetkilileri, pazartesi akşamı Kıbrıs’ın Londra Yüksek Komiserliğinde gerçekleştirilen bir etkinliğe katıldı.

Geçen aralık ayında, Brexit sonrası takip edecek geçiş (veya uygulama) dönemi sonuna kadar Britanya’da yaşayan AB vatandaşlarının mevcut haklarının tam olarak korunması konusunda Londra ile Brüksel arasında varılan anlaşma mart ayında yasal bir metne çevrildi. Geçiş dönemi 2020 yılının son gününde tamamlanacak.

Söz konusu AB vatandaşlarının haklarını koruma anlaşması, Britanya’da yaşayan tüm Güney Kıbrıs vatandaşları ve geçiş dönemi tamamlanmadan önce ülkeye yerleşecek olan herkes için geçerli olacak.

Londra ile Brüksel arasında devam eden istişarelere rağmen, Britanya’da yaşayan AB vatandaşları tüm haklarının korunması konusunda hala endişeli olamaya devam ediyorlar. Parlamento Brexit Dairesi Müsteşarı Robin Walker, bu endişeleri gidermek amacıyla Yüksek Komiserlikte hazır bulundu.

Walker konuşmasında: “Kıbrıslılar ile buluşmak ve Britanya’da yaşayan AB vatandaşları ve 350 bin Kıbrıs vatandaşının tüm haklarının garanti altına alınması konusunda AB ile şu ana kadar vardığımız anlaşma konusunda bilgilendirmek amacıyla burada bulunuyorum. AB üyeliğimizden çok öncelere dayanan Britanya ile Kıbrıs arasındaki bağların daha da derinleştirilmesine yatırım yapmak arzumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda da Kıbrıs ile ticaret ve güvenlik ortağı olmaya devam edeceğiz. Tabii Kıbrıs ile Britanya arasında tarihe, Britanya Uluslararası Topluluğuna (Commonwealth) ve AB üyeliğimize bağlı özel bağlar var. Britanya AB’yi bırakıyor ama Avrupa’yı terk etmiyor ve Kıbrıs ile dost ve müttefik olmaya devam edeceğiz.

En önemlisi, bugünkü etkinlik, AB üyeliği ve AB serbest dolaşım haklarından yararlanan Kıbrıslıların, Britanya’da yaşamaya devam edecekleri konusunda üzerinde varılan detaylı anlaşmaları anlatmak için gerçekleştiriliyor. Kıbrıslılara net bir biçimde Britanya tarafında istendikleri ve burada yaşamaya devam edebilecekleri mesajını vermek istiyorum.” dedi.

Brexit koşulları ve gelecekteki ilişkiler konusunda AB ile sınırlı ya da genel bir anlaşma yapılma olasılığı konusunda Müsteşar: “Üzerinde mutabakata vardığımız şey Britanya’da yaşayan AB vatandaşları ve AB’de yaşayan Britanya vatandaşlarının haklarının korunması konusu, bana göre çok önemlidir. Yasal çerçeve ve nasıl çalışacağı üzerinde de anlaşmaya vardık, geriye sadece Britanya’nın bunun teslim edildiğinden emin olması kaldı.” yanıtı verdi.

“Sadece AB’de çıkışta değil, uygulama döneminde bir güvence sunulması gerektiğini düşünüyorum. Britanya ile AB arasında devam eden müzakereler olduğu konusunda haklısınız. Britanya ile AB arasında güçlü bir ortaklık oluşmasına yardımcı olacak bir anlaşmaya varılmasının hepimizin yararına olacağına inanıyoruz.”

Geçiş döneminin sona ermesiyle, Britanya hükümetinin gelecekteki göç sistemi konusunda ne zaman detay verebileceği sorusuna Walker, hükümetin tüm kanıtları toplamak amacıyla zamanı kullanmasını doğru bulduğu yanıtını verdi ve “Bu işlemlerin tüm ekonomik ve sosyal etkilerini anladığımızdan emin olmak istiyorum. Yıl sonlarında hükümet bu yaklaşım üzerinde daha çok detay verecek. Ama en önemlisi bugün burada, hayatlarını burada yaşamaya hazır olan insanlar konusunu tartışmak için bulunuyoruz. İnsanlar için çalışacak bir sistem oluşturacağımız konusunda onlara güvence vermek istiyorum. Yetkililerimiz, gelecekteki sistemde Kıbrıs toplumunun öncelliklerini dinlemek için burada bulunuyorlar.” dedi.