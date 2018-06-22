Londra’da bomba paniği

Charing Cross istasyonunda, üzerinde bomba bulunduğunu iddia eden bir yolcu gözaltına alındı. 

2 saat önce
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Charing Cross istasyonunda, üzerinde bomba bulunduğunu iddia eden bir yolcu gözaltına alındı.

İngiltere‘nin başkenti Londra’nın Charing Cross tren istasyonunda bir yolcu üzerinde bomba bulunduğunu iddia etti. Tren istasyonu tahliye edilirken yolcu gözaltına alındı. İngiliz polisi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Önlem olarak istasyon tahliye edildi. Şu anda istasyonda duran hizmet yok. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen kişi gözaltına alındı. İstasyonun en kısa sürede açılması için çalışıyoruz. Tren yolu çalışanlarına ve yolcularına olayda gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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