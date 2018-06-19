Bolivya’da İngiliz turist kadına tecavüz ettiler

Rus asıllı İngiliz turist Vasilisa Komarova motosikletiyle çıkmış olduğu Alaska turunda 3 kişi tarafından tecavüze uğradı

2 gün önce
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Motosiklet tutkunu maceracı turiste dehşeti yaşattılar. Rus asıllı İngiliz turist Vasilisa Komarova motosikletiyle çıkmış olduğu Alaska turunda 3 kişi tarafından tecavüze uğradı. Tecavüz eden 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

ÜÇ ERKEK GÜLÜŞÜP KÜFÜR ETTİ

9 bin 600 kilometreyi kat edip Bolivya‘ya gelen Turist Komarova, Santa Rosa’da bir ailenin yanında konakladı. Yolculuğun devamında ailenin önerisiyle bir göl kenarında çadırını kurdu. Geceye doğru çadırına çekildi ve uykuya daldı. Saat 01.00 sularında çadırın dışında konuşan erkeklerin sesini duyunca uyandı. Üç erkek gülüşüp İspanyolca edepsiz cümleler kuruyordu.

GÖĞSÜNE VE KARNINA BIÇAK DAYADILAR

37 yaşındaki kadın, erkeklerin söylediklerini anlayacak kadar İspanyolca biliyordu. İçlerinden biri, “Dışarı çık, parti yapıyoruz, şimdi eğlenmek için bir f…. arıyoruz” dedi. Daha sonra korku filmlerini aratmayan bir görüntü belirdi. Erkeklerin gölgesi çadırın üstündeydi. İçlerinden birisi çadırı salladı, ardından Komarova’yı sürükleyerek dışarı çıkardılar. Jose Gongora, Yery Yumacale ve Fabio Bazan isimli saldırganlar kadının göğsüne ve karnına bıçak dayadı.

ÖLÜME TERK ETTİLER

Jose Gongora, Yery Yumacale ve Fabio Bazan isimli saldırganlar kadının göğsüne ve karnına bıçak dayadı. Saldırganların toplu tecavüzüne uğrayan kadın ölüme terk edildi. Polisin yakaladığı üçlü mahkemeye çıkarıldı, hakim saldırganlara toplamda 52 yıl hapis cezası verdi. (HABERLER.COM)

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