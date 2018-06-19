Vergiler ‘Sağlık İçin’ artacak İNGİLTERE'de iktidardaki Muhafazakar Parti, ülkenin sağlık sistemine (NHS) 2023 yılına kadar 20 milyar sterlin ek katkı planlıyor.

İNGİLTERE‘de iktidardaki Muhafazakar Parti, ülkenin sağlık sistemine (NHS) 2023 yılına kadar 20 milyar sterlin ek katkı planlıyor.

Bu da sisteme harcanan paranın yıllık 3,4 oranında artması anlamına geliyor. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Jeremy Hunt, bu yatırım artışının finansmanı için vergilerin yükseltilmesine ihtiyaç duyulacağını söyledi.

BREXIT SÜRECİNDEN GELEN PARA DA KULLANILACAK

BBC’ye konuşan Hunt, sisteme yapılacak ek katkının finansmanına ilişkin detayların bütçe ile birlikte açıklanacağını, İngiltere‘nin Brexit sürecinden, büyümeden ve vergi artışından gelecek mali kaynakların bu ek finansman paketinde kullanılacağını söyledi. Muhalefetteki İşçi Partisi‘nin gölge Maliye Bakanı John McDonnell ise finansman modelini ‘sağlıksız model’ diyerek eleştiriyor. (HÜRRİYET.COM)