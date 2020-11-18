İngiltere’ye ait Eurofighter Typhoon ile Türk F-16 uçakları birlikte ilk eğitim uçuşlarını yaptı

9 hours önce
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB),NATO eğitimleri kapsamında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132’inci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığına bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşunun yapıldığını bildirdi.

 

MSB’den yapılan bilgilendirmede, “NATO eğitimleri kapsamında Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığımıza bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu icra edildi.” ifadesine yer verildi.

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