Yanlış kadına bulaştın MMA Dövüş’cüsü Kadın Arjantin’de Telefonunu Çalmaya Çalışan Hırısız’a Dersini Verdi

20 yaşındaki MMA Dövüşcüsü Brisa, Mar del Plata’da hırsız olduğu iddia edilen kişiye cezasını verdi.İddiaya göre zanlının telefonunu kapıp kaçtığı iddia edildi.

Ardından Brisa Onu kovaladı, boynundan tuttu ve sonrasında zanlının yüzünü kanlar içinde bırakıp gitti.

Görüntülerde 20 yaşındaki Brisa, geçen hafta Mar del Plata’da işten ayrılırken telefonunun çalındığını ve onu kovalamaya başladığı görüldü.Bir arkadaşının yardımıyla şüpheli hırsızı yakaladı ve kaldırımda onunla yüzleşmeden önce çevredeki kişilere onu durdurmaları için bağırdı.Yerel basında çıkan haberlere göre Brisa, adamı yere yatırıp boynunu tutup saçını çekti ve sonra ona bağırdı. Ona şöyle dedi: ‘Lanet olası , kendine bir iş bul! Sırf üç saniye içinde benden çalabilmen için mi bütün günümü işte geçiriyorum ? Yerel basında çıkan haberlere göre, polis gelip onu kelepçeyle götürene kadar genç kadın şüpheliyi serbest bırakmadı. Soruşturma devam ediyor.

Brisa daha sonra, yaptığı açıklamada yeni akıllı telefonunu almak için aylarca para biriktirmek zorunda kaldığı ve bunun üzerine böyle bişey yaşandığı için yaşadıklarından rahatsız olduğunu dile getirdi. Bir televizyon programındaki röportajda şunları söyledi: ‘Pandemi sırasında bütün günümü düşük maaşla çalışarak geçirdim ve bu adamın gelip maaşımın yarısından fazlasını üç saniyede almasını kabul edemezdim.Umarım bu adam bir daha asla çalmaz. Şanslıydım çünkü MMA pratiği yaparken kendimi nasıl savunacağımı biliyorum ama bunun başka kimsenin başına gelmesini istemiyorum. ‘.Şöyle ekledi: “Nasıl davrandığımla gurur duyuyorum ve hiçbir şeyden pişman değilim.”