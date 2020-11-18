Pfizer, BioNTech’le geliştirdiği aşının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı

11 hours önce
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PFIZER şirketi, BioNTech’le geliştirdiğz koronavirüs aşısının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.

Pfizer şirketi, BioNTech’le geliştirdiğz koronavirüs aşısının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.

Devam eden üçüncü aşama testlerden alınan son verilere göre aşı, tüm ırklarda ve etnik gruplarda aynı oranda başarılı bir şekilde işe yarıyor.

Pfizer, aşıyı ABD’de acil kullanım için denetleyici kurumların onayına sunacağını duyurdu.

Veriler dünya genelinde 41 bin kişiye ikişer doz aşı yapılan testlere dayanıyor.

Pfizer ve BioNTech geçen hafta testlerin ilk sonuçlarını yayımlamış ve yüzde 90’ın üzerinde koruma sağlayan aşıda herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını açıklamıştı.

Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye’den Almanya’ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008’de kurulmuştu.

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Uğur Şahin, aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu söylemişti.

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