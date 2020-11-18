Covid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri 9 ülkede başlayacak
Çok uluslu ABD şirketi Johnson&Johnson’a bağlı Janssen şirketinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının 3. aşama klinik denemelerinin 9 ülkede 30 bin gönüllüye uygulanacağı açıklandı.
Çok uluslu ABD şirketi Johnson&Johnson’a bağlı Janssen şirketinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının 3. aşama klinik denemelerinin 9 ülkede 30 bin gönüllüye uygulanacağı açıklandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Ürünleri ve İlaçlar İspanyol Ajansı (AEMPS), Janssen şirketinin Covid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemelerinin İspanya‘da başlaması için izin verildiğini bildirdi.