Bolivya’da Ölümcül ‘ Chapare Virüs ‘ Alarmı…

Latin Amerika ülkesi Bolivya’da, insandan insana bulaşan nadir bir virüsün yeniden ortaya çıktığı tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin Bolivya’da yaptığı araştırmada, Ebola gibi kanamalı ateşe yol açan virüsün 2019’da en az üç kişinin ölümüne yol açtığı saptandı.

EN SON 2004’TE GÖRÜLMÜŞTÜ

Buna göre, iki hasta virüsü geçtiğimiz yıl Bolivya’nın başkenti La Paz’da üç sağlık çalışanına bulaştırdı. Hastalardan biri ve iki sağlık çalışanı öldü. Söz konusu virüs 2004 yılında, ülkenin Chapare bölgesinde küçük çaplı bir salgına yol açmıştı. Bu, söz konusu virüsün yol açtığı tespit edilen ve kayıtlara geçen tek salgındı.

İNSANLAR ARASINDA NASIL BULAŞIYOR?

Ancak virüsün geçtiğimiz yıl yeniden ortaya çıktığı tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden Maria Morales-Betoulle, bu kişilerde bulunan virüsü izole edip incelediklerini belirterek, “Daha yaygın bir hastalık bulacağımızı sanıyorduk ama dizilim verileri Chapare virüsüne işaret ediyordu. Gerçekten çok şaşırdık” dedi

Araştırmacılardan Caitlin Cossaboom da, Bolivya’daki üç sağlık görevlisinin virüsü enfekte olan hastalardan kaptığını teyit ettiklerini belirterek insandan insana bulaş uyarısı yaptı. Cossaboom, “Vücut sıvılarının potansiyel olarak virüsü taşıdığına inanıyoruz” diye konuştu.

BELİRTİLERİ NE?

Virüsün Dang humması ile benzerliği nedeniyle halk arasında birkaç yıldır tespit edilemeden dolaşmış olabileceğini söyledi. Bu virüsün fareler tarafından taşındığına ve insanlara da farelerden geçtiğine inanılıyor. Virüs ateş, karın ağrısı, kusma, diş etlerinde kanama, ciltte kaşıntı ve gözlerde ağrıya yol açıyor. Belirli bir ilacı bulunmadığı için hastalara sadece serum veriliyor.