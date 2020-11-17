Kraliçe Antoinette’in ayakkabısına 43 bin euro

15 hours önce
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Fransa’nın son kraliçesi Marie Antoinette’in ayakkabısı müzayedede 43 bin 750 euroya satıldı.

Versay kentindeki Osenat Müze Evi’nde Antoinette’in olduğu belirtilen, ipek ve keçi derisi karışımından yapılan deri tabanlı beyaz ayakkabısı, açık artırmaya çıkarıldı. Topuk uzunluğu 4,7 cm ve 36 numaraya denk gelen 22,5 santimetre uzunluğundaki ayakkabı 43 bin 750 euroya alıcı buldu.

Ayakkabının Kraliçe’nin baş hizmetçisi Madame Campan’ın Prevoisin’deki yakın arkadaşı Marie-Emilie Leschevin ve torunları tarafından saklanarak bugüne kadar geldiği belirtiliyor.

Kraliçe’nin ayakkabısına 8-10 bin euro değer biçildiği ancak değerin üzerine satılmasının uluslararası koleksiyonerlerin yoğun ilgisi sayesinde olduğu ifade ediliyor. Müzayedede 1824’te François-Jean Garneray tarafından resmedilen “14. Louis’in onurlandırdığı Moliere” isimli tablo da 75 bin euroya satıldı.

Fransa Kralı 16. Louis ile evli olan Marie Antoinette, görkemli hayatı ve ölümüyle Fransız Devrimi’nin en unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Fransız Devrimi sırasında 1793 yılında 37 yaşındayken başkent Paris’in sembollerinden Concorde Meydanı’nda giyotinle idam edilen Antoinette’in hayatı çok sayıda filme ve kitaba konu oldu.

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