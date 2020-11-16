iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu

Çin’de yaşayan bir genç, yıllar önce yaptığı bir hata nedeniyle ömrünün sonuna kadar yatalak kalmaya mahkum oldu. 17 yaşındayken iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, kaptığı enfeksiyon nedeniyle ömür boyu yatalak kalacak. Sürekli olarak diyaliz makinesine giren gencin ne kadar ömrünün kaldığı ise bilinmiyor.

Oldukça yoksul bir ailenin çocuğu olan Shangkun arkadaşlarına hava atabilmek için iPhone almak istiyordu. Ailesi bu masrafı yapamayacaklarını söyleyince de istediği telefonu alabilmek için başka bir yola başvurdu.

BÖBREĞİNİ SATMAYA KARAR VERDİ

“İkinci bir böbreğe ihtiyacım yok biri yeterli” diye düşünen 17 yaşındaki genç, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucunda böbreği için birileri ile anlaştı.

YASA DIŞI AMELİYATLA 3000 DOLARA SATTI

Böbreğini satabilmek için yasa dışı bir ameliyat geçiren genç, karşılığında 3.000 dolar aldı. Ancak Unilad’ın yerel kaynaklara dayandırarak aktardığı bilgilere göre, Shangkun, artık ömrünün sonuna kadar yatalak kalacak.