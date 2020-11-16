Öldürenlerin başına 8 bin Kanada doları ödül kondu

Kanada’da Ontario eyaletinin kuzeyindeki Timmnis şehrinde iki nadir beyaz sığın geyiğinin öldürülmesi yerel halkı öfkelendirdi.

Şehir civarında yaşayan sakinler, nadir beyaz sığın geyiklerinin kimseye zarar vermeden ormanda dolaştığını söylüyor.

Durum böyleyken kaçak avcıların geçen hafta iki dişi beyaz sığın geyiğini vurarak öldürmesi büyük tepki topladı. Avcılar hayvanların bazı organlarını aldıktan sonra cansız bedenlerini yol kenarına bıraktı.

Bölgenin yerlileri Flying Post First Nation’ın başındaki Murray Ray, olaya ilişkin şunları söyledi:”Herkes üzgün ve öfkeli. Niye gidip vururlar ki hayvanı? Gerçekten bu kadar mı ihtiyacın var bu hayvana? Eğer dişi sığın avlamak için izinleri varsa, gidip diğer türdekileri vursunlar, nadir beyaz sığınları rahat bıraksınlar.”

Yerliler arasında bizon, kuzgun ve bozayılardan beyaz renkli olanlar kutsal kabul ediliyor ve herhangi şekilde bu hayvanlara zarar verilmesi büyük tepki topluyor.

Yerlilerden Troy Woodhouse ise üzüntüsünü şöyle belirtti: “Birilerinin böyle güzel bir hayvanı öldürmesi beni üzüyor. Kimse bölgede ne kadar beyaz sığın geyiği yaşadığını bilmiyor. Dolayısıyla bir tanesinin bile aramızdan ayrılması büyük kayıp olabilir.”

Woodhouse, yıllar içinde karşılaştığı sığın geyiklerinden yol çıkarak civarda nadir beyaz türlerden yaklaşık 30 tane bulunabileceğini belirtti.

Beyaz sığınlar 40 yıldan fazladır bölgede yaşasa bile ancak son 10 yıl içinde yasalarla koruma altına alındı.

Bu nadir canlılar yasa nezdinde ayrı tür olarak değerlendirilmese de bölgenin farklı noktalarında hayvanların öldürülmesinin yasak olduğunu belirten uyarılar yer alıyor.

Woodhouse, kaçak avcılara dair bilgi sunanlara 1000 Kanada doları ödül teklif etti.

Yerel bir sondaj şirketi de Woodhouse’la aynı miktarı teklif ederken, bir hayvan koruma derneği de 5000 bin Kanada doları ödül vereceğini duyurdu.

Kaçak avcıların bulunması için teklif edilen ödül miktarı toplamda 8 bin Kanada dolarını buldu.