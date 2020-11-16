ABD’de vaka sayısı 11 milyonu aştı

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ABD’de koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu geçti. Artan vakalar nedeniyle Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni önlemler alındı. Bu iki eyalette restoranların kapalı alanlarında yemek yemek yasaklandı.

Michigan’da Çarşamba gününden itibaren lise ve üniversitelerde yüz yüze eğitim sona erecek. Eğlence mekanları da 3 hafta kapatılacak.

Washington eyaletinde ise spor salonları, sinema ve tiyatrolar ile müzeler kapatıldı. Eyalette kısıtlamalar 1 ay sürecek.

Michigan ve Washington eyaletlerinde Covid-19 vakaları son haftalarda iki katına çıkmıştı.