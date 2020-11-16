Japonya ekonomisi ‘Zoom patlaması’ sayesinde resesyondan çıktı

Japonya ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 büyüyerek resesyondan çıktı.

2020’de sokağa çıkma kısıtlamalarının imalat sektörünü vurması ve tüketim harcamalarının düşmesiyle ekonomi küçülmeye başlamıştı.

Gelen bu iyimser veriye rağmen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6 daralması bekleniyor.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya’da toparlamanın etkileri görülse de kimi analistler ülke ekonomisindeki büyümenin ılımlı bir görünüme sahip olacağını düşünüyor.