Elon Musk: Büyük olasılıkla orta seviyede Covid-19’um

Geçtiğimiz günlerde aynı gün içinde 4 kere Covid-19 testi yaptıran ve testlerinden ikisi negatif, diğer ikisi ise pozitif çıkan Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, büyük ihtimalle orta seviyede corona virüs olduğunu söyledi. Musk, “Coronavirüs bir tür soğuk algınlığıdır” şeklinde konuştu.

“CORONA VİRÜS BİR TÜR SOĞUK ALGINLIĞI”

Bir kullanıcının “corona virüslü müsün, değil misin” sorusuna cevap veren Musk, “Farklı laboratuvarlardan çılgınca farklı sonuçlar alıyorum, ancak büyük olasılıkla orta derecede bir covid vakam var. Semptomlarım hafif soğuk algınlığı, ki bu hiç de şaşırtıcı değil, çünkü corona virüs bir tür soğuk algınlığı” ifadelerini kullandı.

“TESTLER KONUSUNDA BİR SAHTEKARLIK DÖNÜYOR”

Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 yeni tip corona virüs (Covid-19) testinden 2’sinin sonuçlarının pozitif, 2’sinin negatif çıktığını belirterek “testler konusunda bir sahtekarlığın döndüğünü” ileri sürmüştü.

Musk, Twitter’da “Büyük bir sahtekarlık dönüyor. Bugün 4 kez test yaptırdım. 2 test negatif, 2 test pozitif geldi. Aynı alet, aynı test, aynı hemşire. BDnin (Becton Dickinson) hızlı antijen testi.” paylaşımını yapmıştı.

Elon Musk,”şimdiye kadar tipik soğuk algınlığı belirtilerinin dışında sıra dışı bir semptom göstermediğini” belirterek 2 farklı laboratuvarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri de yaptırdığını, sonuçların 24 saat içinde belli olacağını ifade etmişti.