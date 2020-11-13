Filistin Başbakanı Iştiyye: Pompeo’nun yerleşim birimlerine ziyareti tehlikeli bir girişimdir

Filistin Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile düzenlediği toplantıda, Pompeo’nun gelecek hafta İsrail’e yapacağı ziyaret sırasında işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria’ya da gideceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Iştiyye, “Pompeo’nun yerleşim birimlerine ziyareti tehlikeli bir girişimdir. Uluslararası hukuka ve BM sözleşmelerine aykırıdır.” dedi.

Uluslararası topluma Pompeo’nun ziyaretini kınama çağrısında bulunan Iştiyye, şunları söyledi:

“İşgal devletinin Filistinlilerin özel mülkü olan toprakları üzerinde inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini meşrulaştırmayı temsil ediyor ve uluslararası hukuka bir darbedir.”

ABD merkezli yayın organı Axios’un haberine göre, Pompeo ABD tarihinde işgal altındaki Golan Tepeleri’ni ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olacak.

Pompeo’nun ziyaretinin resmi mi yoksa özel mi olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak her iki durumda da İsrailli yetkililerin Pompeo’ya eşlik edeceği belirtildi.

Gelecek çarşamba günü İsrail’i ziyaret edecek Pompeo’nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabbi Ashkenazi ile görüşmesi bekleniyor.

Trump’tan önceki tüm ABD yönetimleri, 1967’den beri Batı Şeria’yı ve Golan Tepeleri’ni “İsrail işgali altındaki topraklar” olarak nitelendiriyordu.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl mart ayında işgal altındaki Golan Tepeleri’ni “İsrail toprağı olarak” gören kararı imzalamıştı.

Washington yönetimi, Kasım 2019’da da işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini “yasa dışı görmeme” kararı almıştı.