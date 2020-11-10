Etiyopya ordusu Humera Havaalanını ele geçirdi

Etiyopya basınındaki habere göre, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) kontrolündeki Humera Havaalanı, federal hükümet güçlerine karşı üs olarak kullanılıyordu.

Havaalanı operasyonu polis, istihbarat ve milis güçlerle ortak düzenlendi.

Operasyonda ayrıca Maidali, Dansha, Baker ile Ligudi bölgeleri ele geçirildi ve Humera ile Sudan yolunda da kontrol sağlandı.

Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine “saldıran ve savaş açan” Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Ahmed’in kararının yıllardır milislerin silahlandığı Tigray’da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.