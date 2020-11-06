ABD’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne 2.9 milyar dolarlık SİHA satışı

Washington’ın Orta Doğu’daki müttefikleri arasında gösterilen ve İsrail ile ilişkileri “normalleştiren” Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD’den 18 sofistike silahlı MQ-9B SİHA alıyor.

Trump yönetiminin 34 ülke arasında Soğuk Savaş dönemi silah anlaşmasını yeniden değerlendirmesinden bu yana ilk silahlı insansız hava aracı ihracatı olacak.

3 Kasım’da Kongre’ye Tayvan’a dört silahsız ancak silaha hazır 600 milyon dolar değerindeki MQ-9B SeaGuardian dronunun satılması anlaşması sunulmuştu.

İnsanız hava aracı MQ-9B, 15 bin Fit’de 40 saat uçabilen, modüler ve operasyon sırasında çeşçeşitli mühimmat taşıyabilme özelliğine sahip.