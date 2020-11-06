Rusya’da FSB binası önünde ilginç protesto

Rusya’da başkent Moskova’da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası önünde hareketli dakikalar yaşandı. Pavel Kriseviç adlı bir eylemci,‘siyasi tutuklulara destek’ için Hz. İsa gibi giyinerek kendisini çarmıha gerdi.

Olay, Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana geldi. Pavel Kriseviç adlı eylemci ile birlikte bir grup, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası önünde toplandı. Kriseviç, Hz. İsa gibi giyinerek kendisini çarmıha gererek, ülkenin gündeminde olan siyasi tutuklulara destek için temsili dava dosyalarını ateşe verdi. Rus medyası, Kriseviç’in ‘siyasi tutukluklara destek’ için bu eylemi yaptığını duyurdu. Polis, söz konusu eyleme müdahale ederek Kriseviç’i gözaltına aldı.