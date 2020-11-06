Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı

2 hours önce
0 145 Bir dakikadan az

Almanya’nın Aşağı Saksonya bölgesinde bulunan Hüven beldesinde çiftçilik yapan Franz Dörtelmann’ın dedesi tarafından tarlaya ekin ektiği sırada dev bir kaya keşfedildi. Namı dilden dile yayılan dev kayalıkla ilgili jeologlar inceleme için bölgeye geldi.

140 TON AĞIRLIĞINDA

5,80 metre uzunluğunda, 2,90 metre yüksekliğinde ve 4,50 metre genişliğinde olan dev kaya ile ilgili jeologlar, kayadan örnek alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Çıkan sonuç jeogologları da şaşkına çevirdi. Kayanın yaşının yaklaşık 1 milyar olduğu ve yaklaşık 140 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

1 MİLYAR YAŞINDAKİ KAYAYA İSİM VERECEKLER

Kayanın, 14 gün içinde yetkililer tarafından kaldırılarak Hüven köyüne anıt olarak konulacağı belirtildi. Belediye Başkanı Yardımcısı Alfons Kohne “Son dört hafta içinde, taşı görmeye yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi. Onu köye kurmak istiyoruz” dedi. Gelecek yıl dev granit kayaya isim verileceği belirtildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 days önce
220

Schalke yöneticisi, Milan’ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi

1 week önce
1,192

Avrupa’da ikinci dalgayla birlikte sokağa çıkma yasakları geri döndü

1 week önce
647

Almanya’da salgınla mücadelede yeni tedbirler getirildi

1 week önce
454

Almanya’dan koronavirüs nedeniyle Türkiye geneline seyahat uyarısı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.