Gizli Servis, olası galibiyet hazırlıkları için Biden’a ek güvenlik sağladı

7 hours önce
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ABD’de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Gizli Servis’in olası galibiyet hazırlıkları için Demokrat başkan adayı Joe Biden’a koruma takviyesi gönderdiği kaydedildi.

Washington Post’un haberinde,  ‘Biden’ın cuma günü büyük bir konuşma yapabileceği’ konusunda seçim kampanyası ekibinin uyarıda bulunduğu ve bunun üzerine güvenliğin artırıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili iki kaynağa dayandırılan haberde, Biden’ın Delaware’in Wilmington kentinde yer alan kongre merkezini az bir gün daha kullanmaya devam edeceği ve cuma günü büyük bir konuşma yapabileceği uyarısı geldiği ve Gizli Servis ajanlarının çevreye gönderildiği öne sürüldü.

Biden’ın kampanya ekibinden gelen bildirimin ardından, Gizli Servis’in güvenliği artırmak için harekete geçtiği aktarıldı. Gizli Servis sözcüsü Catherine Milhoan’un ve Biden’ın kampanya ekibinin yöneticisi Jen O’Malley Dillon’ın da konuyla ilgili yorum yapmadığı kaydedildi.

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