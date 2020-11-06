Danimarka, vizonlarda mutasyona uğramış koronavirüs çıkınca karantina önlemlerine başladı

14 mins önce
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Danimarka hükümeti, vizon çiftliklerinde insanlara geçebilen, mutasyona uğramış bir koronavirüs türünün bulunması üzerine kuzeydeki Jutland bölgesinde sıkı karantina önlemleri uygulama kararı aldı.

Hükümet bu mutasyonun, geliştirilmekte olan koronavirüs aşılarının etkinliğine tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Jutland bölgesindeki yedi belediyede bugünden itibaren tüm barlar, restoranlar, spor salonları kapanacak, toplu taşıma araçları çalışmayacak. Kısıtlamaların ilk aşamada 3 Aralık’a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Hükümet dün ülkedeki tüm vizonların öldürüleceğini açıklamıştı. Çiftliklerde 17 milyon vizonun yaşadığı belirtiliyor.

Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi. İhracatın en büyük bölümü Çin ve Hong Kong’a yapılıyor.

WHO’dan Danimarka’ya övgü

Dünya Sağlık Örgütü, vizonların koronavirüs için “iyi bir depo” gibi göründüğünü açıkladı. Kurumun açıklamasında, vizonların öldürülmesinin ekonomiye getireceği külfete rağmen ‘Danimarka’nın kararlılık ve cesaretle davrandığı’ belirtildi.

Daha önce İspanya ve Hollanda’daki vizon çiftliklerinde de koronavirüse rastlanmıştı.

Ancak Danimarka’daki çiftliklerde virüsün daha hızlı yayıldığına dikkat çekiliyor. Jutland bölgesinde 207 çiftlikte koronavirüs görüldü.

Bunlardan beşinde mutasyona uğramış virüs bulundu. Bu çiftliklerde testleri pozitif çıkan 12 kişinin virüsün mutasyona uğramış türüne yakalandığı tespit edildi.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Danimarka’nın kuzeyinde görülen 783 koronavirüs vakasının yarıya yakınının vizon çiftlikleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, vizonlarla ilgili kararı açıklarken “Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Ama mutasyona uğramış virüsün bulunması, bu sorumluluğu daha da artırdı. Dünyanın geri kalan bölümüne karşı da sorumluluğumuz var” demişti.

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