Danimarka, vizonlarda mutasyona uğramış koronavirüs çıkınca karantina önlemlerine başladı

Ancak Danimarka’daki çiftliklerde virüsün daha hızlı yayıldığına dikkat çekiliyor. Jutland bölgesinde 207 çiftlikte koronavirüs görüldü.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, vizonlarla ilgili kararı açıklarken “Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Ama mutasyona uğramış virüsün bulunması, bu sorumluluğu daha da artırdı. Dünyanın geri kalan bölümüne karşı da sorumluluğumuz var” demişti.