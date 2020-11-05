Koronavirüs zengin ülkelerde 5 kat daha fazla öldürüyor

6 hours önce
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 47 milyonu, ölü sayısı ise bir milyon 200 bini aştı. Bununla birlikte, bilim insanları arasında corona virüsün ölüm oranıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, Koronavirüsün tüm ülkelerde aynı ölümcül oranlara sahip olmadığı ortaya konuldu. Araştırmacılar Koronavirüsün yaşla birlikte ölümcül etkisinin arttığını belirterek, salgının yaşlı nüfusun çok olduğu gelişmiş ülkelerde ölüm oranın yüzde 1,15 olduğunu, genç nüfusun çoğunluğu oluşturduğu az gelişmiş ülkelerde ise yüzde 0,23 olarak hesapladı.

Ancak bu oran, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Stanford ve Harvard üniversiteleri ile diğer kuruluşlar tarafından daha önce ortaya konulan oranların iki katına denk geliyor.

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