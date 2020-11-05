Google’ın internet balonu rekor kırdı

3 hours önce
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Google’ın kardeş şirketi Loon, internet balonu projesi ile rekor kırdı.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in  bünyesinde bulunan Loon’un internet balonu, stratosferde 312 gün kalarak rekor kırdı.

312 gün boyunca hgörev yapan HBAL703 kod adlı balon bu süre zarfında Güney Yarımküreyi dolaştı.

Loon’un daha önceki denemede kullanılan balonu 223 gün süreyle havada kalmıştı.

Loon balonları, 2017’de Maria Kasırgası’nın vurduğu Porto Riko’da denenerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.

İnternet balonları geçtiğimiz aylarda Kenya’nın kırsal kesiminde yaşayan binlerce kişiye 4G internet hizmeti vermeye başlamıştı.

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