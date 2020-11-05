Corona virüs salgınında özel jette düğün trendi

Corona virüs salgını nedeniyle salonlarda kalabalık düğün yapmak istemeyenler için özel jette düğün imkanı sunulmaya başladı. Tercih edilen özelliklere göre düğün paketleri 18 bin ila 28 bin dolar arasında değişiyor

Corona virüs salgınından pek çok sektör gibi düğün sektörü de etkilendi. Artık büyük salonlarda kalabalık düğünler yapılmıyor, törenler kısıtlı sayıda ziyaretçi önünde, kısıtlı sürelerde yapılabiliyor. Bir özel jet şirketi, yaratıcılığını kullanarak salgında düğün tercihine yeni bir seçenek ekledi

GÖKYÜZÜNDE DÜĞÜN

Dünya çapında uçak kiralama şirketi Air Charter Service, evlenmek isteyen çiftlere ‘gökyüzünde düğün” seçeneği sunmaya başladı.

İki saat süren gökyüzünde düğün için paketler 18 bin dolardan başlıyor. 16 koltuklu özel jetler de var, altı koltuklu hafif jet seçenekleri de. Düğün paket fiyatı uçak boyutuna, çiftin düğünün ne kadar özel olmasını istediğine göre değişiyor.

ÖZEL ŞOFÖRLE TRANSFER

Her paketteki standart olanaklar arasında çiftin seçtiği havalimanına şoförlü bir araba ile götürülmesi, uçakta çiçek aranjmanı, yiyecek ve içecekler bulunuyor. Ancak uçakta resmi nikah kıyılması imkanı yok.

DAHA BÜYÜK UÇAKTA DAVETLİ İMKANI

Sadece gelin ve damadın bulunduğu, 18 bin dolardan başlayan düğün paketinin yanı sıra ‘gökyüzünde büyük düğün’ paketi 28 bin dolardan başlıyor.

Bu pakete dahil düğünlerde daha büyük uçaklar kullanıldığından ayağa kalkarken çömelmek zorunda kalınmıyor. Düğüne katılmak isteyen davetliler için de 16 koltuk imkanı var. Çift, uçuş rotasını kendi belirliyor.