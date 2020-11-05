Danimarka’da çiftliklerde virüsün mutasyona uğramış türü bulundu

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, mutasyona uğramış virüsün, geliştirilmekte olan Covid-19 aşılarının etkinliği için tehlike oluşturduğunu söyledi. Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi.

Danimarka’nın kuzeyindeki Jutland bölgesi ve bazı Avrupa ülkelerindeki vizon çiftliklerinde birkaç aydır koronavirüs vakaları görülüyor. Ancak Danimarka’daki çiftliklerde virüsün hızla yayıldığı ve koronavirüsün mutasyona uğradığı beş vaka görüldüğü belirtiliyor.