Yunanistan’da 3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS’le alınan izinle çıkılabilecek
Koronavirüs vakalalarının hızla arttığı Yunanistan’da genel karantina ilan edildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bilim Kurulu’nun uyarıları ve çağrıları üzerine ülkede 3 hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacağını açıkladı.
Cumartesi günü saat 06:00 itibarıyla uygulanacak karantina kuralları uyarınca market ve ezcaneler dışında tüm mağazalar kapalı kalacak.
Sokağa çıkma kısıtlamaları Mart ayında olduğu gibi aynen uygulanacak.
Yuva ve ilk okullar dışında ilk ve orta dereceli okullar kapalı kalacak, öğrenciler uzaktan eğitim görecek
Bireyler ancak SMS üzerinden alacakları izinlerle, maske ve mesafe şartıyla dışarı çıkabilecek.
Hastane ve doktor ziyaretleri, cenaze törenleri, yardım amaçlı ziyaretler, spor yapma ve köpek gezdirme için alınabilecek izinler de kısa süreli olacak.