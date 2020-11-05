Yunanistan’da 3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS’le alınan izinle çıkılabilecek

Yuva ve ilk okullar dışında ilk ve orta dereceli okullar kapalı kalacak, öğrenciler uzaktan eğitim görecek

Bireyler ancak SMS üzerinden alacakları izinlerle, maske ve mesafe şartıyla dışarı çıkabilecek.

Hastane ve doktor ziyaretleri, cenaze törenleri, yardım amaçlı ziyaretler, spor yapma ve köpek gezdirme için alınabilecek izinler de kısa süreli olacak.