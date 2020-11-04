Europol’den çocuk kaçakçılığı operasyonu: 388 gözaltı

4 hours önce
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Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) Portekiz, İspanya ve İngiltere güvenlik birimlerinin iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Avrupa’da çocukkaçakçılığı yapan 388 kişinin yakalandığını duyurdu.

Europol’den yapılan açıklamada, 5-12 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlara, 12 AB üyesi ülkenin katkı sunduğu bildirildi.

Operasyonlar neticesinde 388 kişinin gözaltına alındığı ve 249 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi.

Acıklamada, çocukların başta kölelik ve seks işçiliği olmak üzere hırsızlık ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlar için kaçırıldığı belirtildi.

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